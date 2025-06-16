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На севере Ирана выявили цех по сборке израильских дронов

На севере Ирана выявили цех по сборке израильских дронов В иранском городе Рей в провинции Тегеран в одном из домов обнаружен цех по сборке дронов.
В регионе
16 июня 2025 г. 01:40
На севере Ирана выявили цех по сборке израильских дронов

В иранском городе Рей в провинции Тегеран в одном из домов обнаружен цех по сборке дронов.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник городской полиции Хосейн Мафи в прямом эфире IRINN с места происшествия.

"Мы получили информацию о подозрительных лицах в одном из домов. Немедленно разведывательные и правоохранительные силы вошли в дом, где было обнаружено и конфисковано множество дронов, беспилотных летательных аппаратов-камикадзе и самодельная бомба", - пояснил начальник полиции.

По его словам, вес обнаруженных взрывчатых веществ превысил 200 кг.

Мафи также подчеркнул, что было обнаружено около 30 лопастей, 33 пусковых устройства и множество оборудования для дронов-камикадзе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоReydə İsrailin dron sexi aşkarlanıb – VİDEO

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