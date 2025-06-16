На севере Ирана выявили цех по сборке израильских дронов

В иранском городе Рей в провинции Тегеран в одном из домов обнаружен цех по сборке дронов.

В иранском городе Рей в провинции Тегеран в одном из домов обнаружен цех по сборке дронов.

Как сообщает Report , об этом заявил начальник городской полиции Хосейн Мафи в прямом эфире IRINN с места происшествия.

"Мы получили информацию о подозрительных лицах в одном из домов. Немедленно разведывательные и правоохранительные силы вошли в дом, где было обнаружено и конфисковано множество дронов, беспилотных летательных аппаратов-камикадзе и самодельная бомба", - пояснил начальник полиции.

По его словам, вес обнаруженных взрывчатых веществ превысил 200 кг.

Мафи также подчеркнул, что было обнаружено около 30 лопастей, 33 пусковых устройства и множество оборудования для дронов-камикадзе.