На севере Ирана выявили цех по сборке израильских дронов

В иранском городе Рей в провинции Тегеран в одном из домов обнаружен цех по сборке дронов.
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"Мы получили информацию о подозрительных лицах в одном из домов. Немедленно разведывательные и правоохранительные силы вошли в дом, где было обнаружено и конфисковано множество дронов, беспилотных летательных аппаратов-камикадзе и самодельная бомба", - пояснил начальник полиции.
По его словам, вес обнаруженных взрывчатых веществ превысил 200 кг.
Мафи также подчеркнул, что было обнаружено около 30 лопастей, 33 пусковых устройства и множество оборудования для дронов-камикадзе.