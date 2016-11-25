Число погибших в результате столкновения двух пассажирских поездов в Иране достигло 40 человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате столкновения двух пассажирских поездов в Иране достигло 40 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на PressTV, об этом заявил пресс-секретарь иранской организации Красного креста Мустафа Муртазави. По его словам, в результате аварии пострадали около 100 человек.

По словам губернатора провинции Семнан Мохамеда-Рзы Хаббаза, были найдены тела 31-ого погибшего, их число может еще возрасти.

*** 12:56

На севере Ирана произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате чего погибли не менее пяти человек, более десяти получили ранения, сообщает Report со ссылкой на PressTV.

По словам местных властей, столкновение произошло на станции Хаф-Хан недалеко от города Шахруд в провинции Семнан.

Представитель Организации помощи и спасения общества Красного Полумесяца Ирана Мостафа Мортэзэви заявил, что пять человек погибли и 11 получили ранения.

Отмечается, что в результате столкновения поездов произошел пожар. На место происшествия выехали машины скорой помощи и семь спасательных бригад.

По словам Мортэзэви, снегопады и обледенелые дороги затрудняют доступ к месту происшествия, поэтому туда был направлен спасательный вертолет.