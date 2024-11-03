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На севере Ирана произошло землетрясение

На севере Ирана произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 4,8 балла по шкале Рихтера произошло недалеко от города Гермсар, расположенного на севере Ирана в провинции Семнан.
В регионе
3 ноября 2024 г. 07:49
На севере Ирана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 балла по шкале Рихтера произошло недалеко от города Гермсар, расположенного на севере Ирана в провинции Семнан.

Как передает Report, об этом сообщает агентство IRNA.

"Землетрясение силой 4,8 балла по шкале Рихтера, произошедшее на глубине 11 километров под землей, сотрясло город Гермсар в провинции Семнан", - говорится в сообщении.

Префект Гермсара Реза Хани уточнил, что из-за произошедшего в нескольких жилых домах было отключено электричество и интернет.

По информации другого иранского агентства, IRIB, землетрясение ощущалось в Тегеране, а также в его пригороде - городе Кередж.

Кроме того, по данным агентства, толчки ощущались и в городе Куме, который является административным центром одноименной провинции недалеко от Тегерана.

О пострадавших в результате подземных толчков не сообщалось.

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Версия на азербайджанском языке İranda 4,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib

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