На севере Ирана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 балла по шкале Рихтера произошло недалеко от города Гермсар, расположенного на севере Ирана в провинции Семнан.

Землетрясение магнитудой 4,8 балла по шкале Рихтера произошло недалеко от города Гермсар, расположенного на севере Ирана в провинции Семнан.

Как передает Report , об этом сообщает агентство IRNA .

"Землетрясение силой 4,8 балла по шкале Рихтера, произошедшее на глубине 11 километров под землей, сотрясло город Гермсар в провинции Семнан", - говорится в сообщении.

Префект Гермсара Реза Хани уточнил, что из-за произошедшего в нескольких жилых домах было отключено электричество и интернет.

По информации другого иранского агентства, IRIB , землетрясение ощущалось в Тегеране, а также в его пригороде - городе Кередж.

Кроме того, по данным агентства, толчки ощущались и в городе Куме, который является административным центром одноименной провинции недалеко от Тегерана.

О пострадавших в результате подземных толчков не сообщалось.