На севере Ирана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 балла по шкале Рихтера произошло недалеко от города Гермсар, расположенного на севере Ирана в провинции Семнан.
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"Землетрясение силой 4,8 балла по шкале Рихтера, произошедшее на глубине 11 километров под землей, сотрясло город Гермсар в провинции Семнан", - говорится в сообщении.
Префект Гермсара Реза Хани уточнил, что из-за произошедшего в нескольких жилых домах было отключено электричество и интернет.
По информации другого иранского агентства,
Кроме того, по данным агентства, толчки ощущались и в городе Куме, который является административным центром одноименной провинции недалеко от Тегерана.
О пострадавших в результате подземных толчков не сообщалось.