На севере Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано на севере Ирана.

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано на севере Ирана.

Как передает Report , об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 26 км к северо-востоку от города Бехшехр с населением около 93,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. В свою очередь агентство Хабар-онлайн подтвердило факт землетрясения и проинформировало, что два отряда Иранского общества Красного Полумесяца направлены на место происшествия, а все члены местного филиала спасательной организации приведены в полную готовность.