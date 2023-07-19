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На севере Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,7

На севере Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,7 Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано на севере Ирана.
В регионе
19 июля 2023 г. 20:05
На севере Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано на севере Ирана.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 26 км к северо-востоку от города Бехшехр с населением около 93,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. В свою очередь агентство Хабар-онлайн подтвердило факт землетрясения и проинформировало, что два отряда Иранского общества Красного Полумесяца направлены на место происшествия, а все члены местного филиала спасательной организации приведены в полную готовность.

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Версия на азербайджанском языке İranın şimalında 4,7 maqnitudalı zəlzələ baş verib

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