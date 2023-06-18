На севере Ирана при наводнениях погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли в провинции Ардебиль на севере Ирана в результате наводнений, вызванных ливнями.

По меньшей мере семь человек погибли в провинции Ардебиль на севере Ирана в результате наводнений, вызванных ливнями.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на иранское общество Красного Полумесяца.

"На минувшей неделе из-за весенних проливных дождей и подтоплений в 12 провинциях страны помощь была оказана 5 195 пострадавшим, 111 человек получили временное жилье", - приводит агентство выдержки из заявления Иранского общества Красного Полумесяца. В организации уточнили, что только в провинции Ардебиль помощь получили 5 030 пострадавших. По последним данным, жертвами стихии в этом регионе стали семь человек.

Кроме того, из-за ливней два человека пропали без вести на дороге, соединяющей Тегеран с городом Чалус на побережье Каспийского моря. В спасательной операции участвуют пять команд, указали в гуманитарной организации.