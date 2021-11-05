На севере Ирака турецкая артиллерия нейтрализовала террористов

В рамках операции Pençe-Kaplan на севере Ирака нейтрализованы два террориста PKK.

В рамках операции Pençe-Kaplan на севере Ирака нейтрализованы два террориста PKK.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

"Вооруженные силы Турции нейтрализовали двух террористов РКК в зоне проведения операции Pençe-Kaplan на севере Ирака. Операции будут продолжаться до полного уничтожения террористов", - отмечается в информации.

Для уничтожения боевиков были задействованы средства огневой поддержки.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.