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На севере Ирака турецкая артиллерия нейтрализовала террористов

На севере Ирака турецкая артиллерия нейтрализовала террористов В рамках операции Pençe-Kaplan на севере Ирака нейтрализованы два террориста PKK.
В регионе
5 ноября 2021 г. 07:11
На севере Ирака турецкая артиллерия нейтрализовала террористов

В рамках операции Pençe-Kaplan на севере Ирака нейтрализованы два террориста PKK.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

"Вооруженные силы Турции нейтрализовали двух террористов РКК в зоне проведения операции Pençe-Kaplan на севере Ирака. Операции будут продолжаться до полного уничтожения террористов", - отмечается в информации.

Для уничтожения боевиков были задействованы средства огневой поддержки.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

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