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На севере Ирака нейтрализованы террористы РКК

На севере Ирака нейтрализованы террористы РКК ВС Турции нейтрализовали 4 террористов РКК в районе Метина на севере Ирака.
В регионе
10 ноября 2021 г. 07:47
На севере Ирака нейтрализованы террористы РКК

ВС Турции нейтрализовали 4 террористов РКК в районе Метина на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщает министерство национальной обороны Турции.

Операция проводилась совместно с Национальной разведывательной службой Турции (MİT).

"ВС Турции продолжают уничтожать террористов на севере Ирака. В результате совместной операции ВС Турции и MİT в районе Метина ударом с воздуха нейтрализованы 4 террориста", - говорится в сообщении.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

C 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

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Версия на азербайджанском языке İraqın şimalında terrorçular məhv edilib

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