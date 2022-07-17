На севере Ирака нейтрализован один из главарей РКК

Турецкие спецслужбы ликвидировали на севере Ирака одного из главарей террористической организации РКК Иззеттина Инана, под кодовым именем «Дерсим Малатья».

Турецкие спецслужбы ликвидировали на севере Ирака одного из главарей террористической организации РКК Иззеттина Инана, под кодовым именем «Дерсим Малатья».

Как передает Report со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом сообщили источники в силах безопасности.

Террорист был ликвидирован в результате операции, проведенной Национальной разведывательной службой (MIT) Турции в районах Духок и Гара на севере Ирака.

Инан был нейтрализован в ходе совещания с другими членами террористической организации.

Иззеттин Инан вступил в ряды террористической организации РКК в 1992 году. Принимал участие в террористической деятельности в Сирии и Ираке.

На севере Ирака он отвечал за идеологическую и военную подготовку боевиков РКК. В прошлом году Инан был назначен на место главаря террористов Халефа Мухаммеда, ликвидированного в ходе совместной операции MİT и ВС Турции.

Мухаммед под кодовым именем «Софи Нуреддин» числился в «красном списке» особо разыскиваемых террористов МВД Турции.