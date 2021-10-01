На севере Ирака ликвидирован особо опасный террорист РКК

В результате совместной операции ВС и спецслужб Турции, в районе Кандиль на севере Ирака нейтрализован "ответственный" террористов РКК по Киркуку Мехмет Хатип Арытюрк.

В результате совместной операции ВС и спецслужб Турции, в районе Кандиль на севере Ирака нейтрализован "ответственный" террористов РКК по Киркуку Мехмет Хатип Арытюрк.

Как сообщает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщили источники в структурах безопасности Турции.

Мехмет Хатип Арытюрк под кодовым названием "Делил Сиирт" курировал операции террористической организации в северной иракской провинции Киркук.

Арытюрк был причастен к ряду кровавых атак террористов PKK в 2015 году на мирное население района Африн в Сирии.

Террорист в 2016 году пути организовывал снабжение отрядов РКК, отвечал за поставки тяжелого вооружения и боеприпасов из-за рубежа, используемого впоследствии против Турции.