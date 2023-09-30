На севере Бурятии с рельсов сошел локомотив грузового поезда

Локомотив грузового поезда сошел с рельсов на севере Бурятии, пострадавших нет.

Локомотив грузового поезда сошел с рельсов на севере Бурятии, пострадавших нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

"Сегодня в 03:45 по местному времени на участке Северобайкальск-Нижнеангарск ВСЖД произошел сход локомотива грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Происшествие не повлияло на график движения других поездов", - сообщили в пресс-службе.

На место происшествия направлены восстановительные поезда со станций Северобайкальск и Таксимо. На ВСЖД создана комиссия по расследованию причин происшествия. ​​​​​​Также на место выехал исполняющий обязанности главы Байкальской транспортной прокуратуры. "Байкальской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - отметили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.