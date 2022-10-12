На сегодняшний день от оккупации освобождено 75 населенных пунктов Херсонской области

В Херсонской области Украины Вооруженные силы Украины уже освободили от российских войск 75 населенных пунктов.

В Херсонской области Вооруженные силы Украины уже освободили от российских войск 75 населенных пунктов.

Как сообщает Report, об этом заявил глава военной администрации Херсонской области Ярослав Янушевич.

По его словам, только за октябрь ВСУ вернули под желто-голубое знамя 29 населенных пунктов региона.

"Освобождение Херсонской области продолжается. Я, к сожалению, не могу сказать больше, потому что необходимо сохранять информационную тишину", - отметил он.

Янушевич подчеркнул, что ситуация на деоккупированных территориях ужасная. Там очень много разрушенных домов, школ, детских садов и больниц.