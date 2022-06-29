На саммите в Ашхабаде предложено создать Совет делового сотрудничества

Международный бизнес, финансовые институты понимают потенциал и геоэкономическую ценность Каспийского региона.

Международный бизнес, финансовые институты понимают потенциал и геоэкономическую ценность Каспийского региона.

Как передает Report, об этом заявил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на VI Каспийском саммите.

"Имеются все возможности предоставить хорошие условия для предпринимательства, освободить его от устаревших барьеров и препон и сделать Каспий привлекательным для серьезных и долгосрочных инвестиций", - считает туркменский лидер.

Сердар Бердымухамедов затронул вопрос производственной кооперации прикаспийских стран, которые обладают обширными природными ресурсами, промышленным и технологическим потенциалом.

По его словам, их объединение, создание производственных линий партнерства, коридоров интеграции – актуальная тема сотрудничества. И важную роль в этом призван сыграть частный бизнес. В этой связи было выдвинуто предложение о создании Совета делового сотрудничества прикаспийских стран как самостоятельной платформы, то есть без государственного вмешательства.