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На саммите ШОС приняли Самаркандскую декларацию

На саммите ШОС приняли Самаркандскую декларацию В Самарканде состоялся саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), по итогам которого была принята Самаркандская декларация.
В регионе
16 сентября 2022 г. 14:29
На саммите ШОС приняли Самаркандскую декларацию

По итогам саммита глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) была принята Самаркандская декларация.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Узбекистан.

Самаркандская декларация — это главный документ нынешнего саммита. В ней отражены консолидированные позиции государств-членов ШОС по вопросам дальнейшего развития организации и актуальным темам глобальной и региональной повестки дня.

Также известно, что в ней обозначены совместные подходы к дальнейшему совершенствованию практического сотрудничества, обеспечению региональной стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития, усилению транспортной взаимосвязанности, а также углублению культурного диалога.

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Версия на азербайджанском языке ŞƏT-in sammitində Səmərqənd Bəyannaməsi qəbul edilib
Версия на английском языке Samarkand resolution adopted at SCO summit

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