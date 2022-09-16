На саммите ШОС приняли Самаркандскую декларацию

По итогам саммита глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) была принята Самаркандская декларация.
Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Узбекистан.
Самаркандская декларация — это главный документ нынешнего саммита. В ней отражены консолидированные позиции государств-членов ШОС по вопросам дальнейшего развития организации и актуальным темам глобальной и региональной повестки дня.
Также известно, что в ней обозначены совместные подходы к дальнейшему совершенствованию практического сотрудничества, обеспечению региональной стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития, усилению транспортной взаимосвязанности, а также углублению культурного диалога.