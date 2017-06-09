На саммите ШОС предложено создание банка организации

Астана. 9 июня. REPORT.AZ/ На сегодняшнем саммите в Астане предложено создать банк Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщает командированный в Астану корреспондент Report, с этим предложением выступил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

“Кыргызстан был одним из создателей ШОС, и приоритетом для нас остается создания банка организации. Мы настаиваем на том, чтобы он был создан и головной его офис располагался в Бишкеке”, - сказал А. Атамбаев.

Отметим, что ШОС был учрежден в 2001 году по инициативе лидеров Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.