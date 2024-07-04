На саммите ШОС подписаны 25 документов, включая Астанинскую декларацию

Лидеры стран-членов ШОС в ходе саммита в Астане подписаны 25 документов.

Лидеры стран-членов ШОС в ходе саммита в Астане подписаны 25 документов.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Помимо Астанинской декларации, среди подписанных документов - решение Совета глав государств-членов ШОС о проекте Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества до 2035 года; решение о предложениях Совета министров иностранных дел ШОС о совершенствовании деятельности организации; сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы; решение об утверждении Антинаркотической стратегии на 2024-2029 годы и Программы действий по ее выполнению.

Кроме того, подписана стратегия развития энергетического сотрудничества до 2030 года; утвержден План мероприятий по реализации Стратегии экономического развития ШОС на период до 2030 года и т.д.

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Лидеры стран-членов ШОС подписали Астанинскую декларацию объединения.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Саммит ШОС проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". На этой встрече произошло очередное расширение организации - в нее приняли Беларуси.

ШОС основан в 2001 году. Теперь в нее входят десять государств: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Беларусь. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.