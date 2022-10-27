На саммите лидеров стран Центральной Азии и ЕС обсудили приоритетные сферы сотрудничества

Нужно формировать более сбалансированную структуру для дальнейшего развития отношений между странами Евросоюза и Центральной Азии.

Нужно формировать более сбалансированную структуру для дальнейшего развития отношений между странами Евросоюза и Центральной Азии.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во встрече лидеров стран Центральноазиатского региона и главы Европейского совета Шарля Мишеля в Астане.

"Казахстан может предложить более 100 видов обработанных товаров на сумму около 1,5 млрд долларов в год в таких отраслях, как машиностроение, производство железа и стали, пищевая промышленность и сельское хозяйство", - отметил президент. Перспективной тематикой он назвал продовольственную безопасность.

"Как вам известно, мы ежегодно экспортируем более 5 млн тонн пшеницы, в том числе в страны ЕС. За последний год наш экспорт продовольственных товаров в ЕС увеличился на 32% и превысил 630 млн долларов. Поэтому Казахстан мог бы продолжать поставлять сельхозпродукцию и минеральные удобрения в страны ЕС", - подчеркнул Токаев.

Он отметил, что ЕС одним из первых признал Центральную Азию как единый сплоченный регион. Центральная Азия, находясь на стыке Азиатского и Европейского континентов, является связующим мостом между геополитическими центрами и мировыми рынками. Он назвал торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие одним из важнейших направлений сотрудничества. Сегодня ЕС – это один из ключевых экономических и торговых партнеров Казахстана.

"За последние 10 лет Евросоюз инвестировал в страны Центральной Азии более 120 млрд долларов, что составляет фактически 40% прямых иностранных инвестиций в регион. Около 70% всех этих средств были направлены в Казахстан. За 8 месяцев с начала текущего года объем торговли между Казахстаном и странами ЕС достиг почти 30 млрд долларов, увеличившись более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - подчеркнул президент.

По его словам, около 3 тыс. компаний с участием европейского капитала успешно работают в различных секторах экономики Казахстана.

На встрече также выступили глава Евросовета, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамурат Гельдымурадов.