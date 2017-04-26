В России задержаны двое сторонников ИГ, готовивших теракт

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ ФСБ России задержала на Сахалине двух сторонников международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), готовивших теракт на объекте массового пребывания людей, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержаны россиянин и гражданин одной из республик Центральной Азии. "В ходе обысков по местам их проживания изъято самодельное взрывное устройство с готовыми поражающими элементами, компоненты для его изготовления, пропагандистские материалы ИГ и запрещенная экстремистская литература", - отметили в ЦОС ФСБ.

Кроме того, в их мобильных телефонах обнаружены схемы изготовления взрывных устройств.

В отношении задержанных ФСБ возбудила уголовное дело.