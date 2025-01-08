О нас

На Сахалине самолет вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам

На Сахалине самолет вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам Самолет, следовавший рейсом Южно-Сахалинск - Южно-Курильск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам.
В регионе
8 января 2025 г. 09:56
На Сахалине самолет вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам

Самолет, следовавший рейсом Южно-Сахалинск - Южно-Курильск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"В международном аэропорту Южно-Сахалинск им. А. П. Чехова пассажирский самолет DHC-8, выполнявший рейс Южно-Сахалинск - Южно-Курильск, по техническим причинам осуществил возврат в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно. На борту находились 68 пассажиров", - проинформировали в прокуратуре. Причины произошедшего устанавливаются.

Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Saxalinə uçan təyyarədə texniki problem yaşanıb

Самое важное

Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33
Ильхам Алиев: Мы можем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень
Ильхам Алиев: Мы можем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень
7 января 2025 г. 23:27
В интервью телеканалам президент Азербайджана поделился взглядами на процессы на Ближнем Востоке
В интервью телеканалам президент Азербайджана поделился взглядами на процессы на Ближнем Востоке
7 января 2025 г. 22:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi