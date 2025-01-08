На Сахалине самолет вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам

Самолет, следовавший рейсом Южно-Сахалинск - Южно-Курильск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам.

Самолет, следовавший рейсом Южно-Сахалинск - Южно-Курильск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"В международном аэропорту Южно-Сахалинск им. А. П. Чехова пассажирский самолет DHC-8, выполнявший рейс Южно-Сахалинск - Южно-Курильск, по техническим причинам осуществил возврат в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно. На борту находились 68 пассажиров", - проинформировали в прокуратуре. Причины произошедшего устанавливаются.

Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету.