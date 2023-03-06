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На Сахалине с оторвавшейся льдины эвакуировали 40 рыбаков

На Сахалине с оторвавшейся льдины эвакуировали 40 рыбаков Спасатели сегодня с помощью вертолета эвакуировали на берег 40 рыбаков, оказавшихся на оторванной льдине на юге Сахалина.
В регионе
6 марта 2023 г. 09:42
На Сахалине с оторвавшейся льдины эвакуировали 40 рыбаков

Спасатели сегодня с помощью вертолета эвакуировали на берег 40 рыбаков, оказавшихся на оторванной льдине на юге Сахалина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сотрудники МЧС России с помощью вертолета Ми-8 эвакуировали на берег 40 рыбаков в районе села Лесное Сахалинской области", - рассказали в МЧС.

Спасательная операция продолжается на удалении 1,5-2 км от линии отрыва, в сложных погодных условиях, при сильном ветре.

Ранее сообщалось, что на юге Сахалина в районе села Лесное на льдине оторвало от берега около 50 рыбаков-любителей.

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Версия на английском языке 40 fishermen evacuated from ice floe in Sakhalin

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