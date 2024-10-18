На Сахалине при опрокидывании судна в порту погибли два человека

Два человека погибли при опрокидывании судна в порту Корсаков на Сахалине.

Два человека погибли при опрокидывании судна в порту Корсаков на Сахалине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) Следственного комитета России.

"По предварительным данным, 18 октября 2024 года в порту Корсаков на Сахалине перевернулось грузовое судно. На борту судна находились семь членов экипажа. В результате происшествия два человека погибли, один госпитализирован в медицинское учреждение. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения четырех человек", - проинформировали в следственном управлении.