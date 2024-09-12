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На Сахалине после ДТП с автобусом госпитализировали шесть человек

На Сахалине после ДТП с автобусом госпитализировали шесть человек На севере Сахалина шесть человек госпитализированы после съезда автобуса в кювет.
В регионе
12 сентября 2024 г. 08:19
На Сахалине после ДТП с автобусом госпитализировали шесть человек

На севере Сахалина шесть человек госпитализированы после съезда автобуса в кювет.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"В результате происшествия шесть пассажиров автобуса получили травмы и госпитализированы в ГБУЗ "Ногликская ЦРБ. Четыре пассажира были осмотрены врачами и, после оказания медицинской помощи, отпущены", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что автобус двигался по технологической автодороге, ведущей к ГКС "Киринское". По предварительным данным, 43-летний водитель не справился с управлением и совершил съезд с трассы без опрокидывания. Всего в автобусе, помимо водителя, находилось 10 пассажиров.

Проводится проверка.

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