На Сахалине после ДТП с автобусом госпитализировали шесть человек

На севере Сахалина шесть человек госпитализированы после съезда автобуса в кювет.

На севере Сахалина шесть человек госпитализированы после съезда автобуса в кювет.

Как передает Report , об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"В результате происшествия шесть пассажиров автобуса получили травмы и госпитализированы в ГБУЗ "Ногликская ЦРБ. Четыре пассажира были осмотрены врачами и, после оказания медицинской помощи, отпущены", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что автобус двигался по технологической автодороге, ведущей к ГКС "Киринское". По предварительным данным, 43-летний водитель не справился с управлением и совершил съезд с трассы без опрокидывания. Всего в автобусе, помимо водителя, находилось 10 пассажиров.

Проводится проверка.