На Сахалине пассажир парома выпал за борт, пытаясь сделать селфи

Пассажир парома "Сахалин-8", следовавшего из Холмска (Сахалинская область) в Ванино (Хабаровский край), упал за борт, пытаясь сделать селфи.

Пассажир парома "Сахалин-8", следовавшего из Холмска (Сахалинская область) в Ванино (Хабаровский край), упал за борт, пытаясь сделать селфи.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции Дальнего Востока.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Ванинского линейного отдела МВД на транспорте 21 сентября. Агент АО "Дальтрансервис" сообщил, что за борт упал 24-летний пассажир дизельэлектрохода. По словам самого пострадавшего, он решил сделать "незабываемые фотографии", "любуясь красотами моря", но не смог удержать равновесие.

Член экипажа подал сигнал тревоги и бросил утопающему спасательный круг. Спасение заняло порядка получаса, его подняли на борт с признаками переохлаждения.