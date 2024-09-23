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На Сахалине пассажир парома выпал за борт, пытаясь сделать селфи

На Сахалине пассажир парома выпал за борт, пытаясь сделать селфи Пассажир парома "Сахалин-8", следовавшего из Холмска (Сахалинская область) в Ванино (Хабаровский край), упал за борт, пытаясь сделать селфи.
В регионе
23 сентября 2024 г. 11:43
На Сахалине пассажир парома выпал за борт, пытаясь сделать селфи

Пассажир парома "Сахалин-8", следовавшего из Холмска (Сахалинская область) в Ванино (Хабаровский край), упал за борт, пытаясь сделать селфи.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции Дальнего Востока.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Ванинского линейного отдела МВД на транспорте 21 сентября. Агент АО "Дальтрансервис" сообщил, что за борт упал 24-летний пассажир дизельэлектрохода. По словам самого пострадавшего, он решил сделать "незабываемые фотографии", "любуясь красотами моря", но не смог удержать равновесие.

Член экипажа подал сигнал тревоги и бросил утопающему спасательный круг. Спасение заняло порядка получаса, его подняли на борт с признаками переохлаждения.

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