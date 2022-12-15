На российском сегменте МКС произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения

На Международной космической станции (МКС) произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля "Союз МС-22". Последствия утечки охлаждающей жидкости оцениваются.

На Международной космической станции (МКС) произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля "Союз МС-22". Последствия утечки охлаждающей жидкости оцениваются.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В результате утечки Центр управления полетами (ЦУП) решил остановить выход космонавтов в открытый космос с борта МКС, пишет "Интерфакс" со ссылкой на переговоры МКС с Землей.

Позже в "Роскосмосе" добавили, что из-за технических причин выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос, запланированный на 15 декабря, перенесен.

"Космическая станция находится в хорошем состоянии, экипаж 68-й экспедиции в безопасности", - сообщили в NASA.

Экипажу МКС ничего не угрожает.