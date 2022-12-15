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На российском сегменте МКС произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения

На российском сегменте МКС произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения На Международной космической станции (МКС) произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля "Союз МС-22". Последствия утечки охлаждающей жидкости оцениваются.
В регионе
15 декабря 2022 г. 09:35
На российском сегменте МКС произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения

На Международной космической станции (МКС) произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля "Союз МС-22". Последствия утечки охлаждающей жидкости оцениваются.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В результате утечки Центр управления полетами (ЦУП) решил остановить выход космонавтов в открытый космос с борта МКС, пишет "Интерфакс" со ссылкой на переговоры МКС с Землей.

Позже в "Роскосмосе" добавили, что из-за технических причин выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос, запланированный на 15 декабря, перенесен.

"Космическая станция находится в хорошем состоянии, экипаж 68-й экспедиции в безопасности", - сообщили в NASA.

Экипажу МКС ничего не угрожает.

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Версия на английском языке Coolant leak cancels spacewalk of two Russian cosmonauts

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