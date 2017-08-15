На российской военной базе в Таджикистане проводятся учения

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Подразделения 201-й российской военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, подняты по тревоге в рамках стартовавших тактических учений с боевой стрельбой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

Расчеты и экипажи приступили к совершению маршей в район полигона Харб-Майдон близ таджико-афганской границы.

В учениях задействовано более 800 военнослужащих и свыше 100 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 и Ми-24.

Учения продлятся до конца недели.