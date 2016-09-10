На российской границе усилили санитарный контроль

Баку. 10 Сентября. REPORT.AZ/ Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу России усилен после регистрации случаев заболевания полиомиелитом в Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Три случая заболевания полиомиелитом среди детей зафиксированы в штате Борно Нигерии после двух лет отсутствия распространения в стране полиовируса, отмечает ведомство.

По данным Роспотребнадзора, органы здравоохранения Нигерии совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и другими международными организациями проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе широкомасштабную кампанию по иммунизации населения и усилению лабораторного контроля за вирусом полиомиелита в объектах окружающей среды.

"В целях недопущения осложнения эпидемиологической ситуации по полиомиелиту усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор просит россиян учитывать данную ситуацию при планировании поездок.

Полиомиелит — спинномозговой паралич, острое инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы.