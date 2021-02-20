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На российской фабрике произошло обрушение, есть погибший и пострадавшие

На российской фабрике произошло обрушение, есть погибший и пострадавшие Обрушение произошло в цехе на территории Норильской обогатительной фабрики, в результате пострадали четыре человека
В регионе
20 февраля 2021 г. 05:37
На российской фабрике произошло обрушение, есть погибший и пострадавшие

Обрушение произошло в цехе на территории Норильской обогатительной фабрики, в результате пострадали четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"20 февраля в 00:44 по московскому времени (01:44 по бакинскому времени) поступило сообщение об обрушении галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики по адресу: г. Норильск, ул. Горная, 27", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что изначально самостоятельно спаслись два человека, из-под завалов извлекли еще четырех, они переданы медикам.

Другие СМИ сообщили об одном погибшем. По данным Следственного комитета, под завалами может находиться еще один человек.

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