На российской базе в Армении начались учения с привлечением более 1 тысячи военнослужащих

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Военнослужащие подразделений российской базы, дислоцированной в Армении, принимают участие в учениях на высокогорном полигоне Алагяз, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В двусторонних тактических учениях принимают участие более тысячи военнослужащих, задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация.

В течение недели военнослужащие намерены отработать тактические действия в составе разведывательно-ударных контуров при поддержке артиллерии, войсковой противовоздушной обороны и авиации. В маневрах также будут задействованы беспилотники.

В ходе учений военнослужащие выполнят зачетные упражнения по вождению в условиях скалистой высокогорной местности, боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин пехоты, танков, артиллерийских и зенитно-ракетных орудий.