На российской базе в Армении начата подготовка к командирским стартам

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, началась подготовка офицеров к участию в отборочном этапе соревнований "командирские старты". Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе ЮВО.

В подготовке к состязаниям привлечено более 100 офицеров в категориях от командира взвода до заместителя командира соединения из подразделений Гюмрийского и Ереванского гарнизона.

Отборочный этап конкурса среди офицеров подразделений соединения ЮВО на Южном Кавказе пройдет в 18-19 мая.

Победители состязаний представят команду, состоящую из 8 сильнейших спортсменов-военнослужащих воинской части на окружных и всероссийских соревнованиях в летнем и осеннем периодах текущего года.