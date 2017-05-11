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    На российской базе в Армении начата подготовка к командирским стартам

    В подготовке к состязаниям привлечено более 100 офицеров

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, началась подготовка офицеров к участию в отборочном этапе соревнований "командирские старты". Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе ЮВО.

    В подготовке к состязаниям привлечено более 100 офицеров в категориях от командира взвода до заместителя командира соединения из подразделений Гюмрийского и Ереванского гарнизона.

    Отборочный этап конкурса среди офицеров подразделений соединения ЮВО на Южном Кавказе пройдет в 18-19 мая.

    Победители состязаний представят команду, состоящую из 8 сильнейших спортсменов-военнослужащих воинской части на окружных и всероссийских соревнованиях в летнем и осеннем периодах текущего года.

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