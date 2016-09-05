В приграничном с Азербайджаном районе Дагестана проведена антитеррористическая операция, есть погибшие и раненые

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В приграничном с Азербайджаном районе Дагестана проведена антитеррористическая операция. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) России.

В результате операции, прошедшей в окрестностях села Самур Магарамкентского района Дагестана, два участника бандгруппы, причастных к совершению терактов, были ликвидированы.

При этом двое военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии России получили ранения, один погиб.