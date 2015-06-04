 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На религиозном празднике в Грузии пострадали 20 паломников

    Спасатели доставили пострадавших в больницу

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ При восхождении на вершину горы Ломиси, где находится монастырь Святого Георгия, у села Млета (регион Мцхета-Мтианети на северо-востоке Грузии) пострадали 20 человек, которые в среду хотели отметить религиозный праздник Ломисоба, сообщает служба по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии.

    "Из-за непогоды и сложного рельефа они не справились с восхождением, получив повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

    Спасатели спустили с горы пострадавших и доставили их в больницу.

    В районе монастыря, где скопилось около десяти тысяч паломников, сильный туман, снег, дождь и слякоть, что затрудняет передвижение людей. Спасателям удалось найти двух детей, которых потеряли родители.

    В МВД заявляют, что спасатели будут дежурить на прилегающей к монастырю территории до поздней ночи.

    Раз в год, на седьмой неделе после Пасхи, верующие собираются, чтобы отпраздновать праздник Ломисоба, возникший в Грузии еще в дохристианскую эпоху. По традиции в течение дня семьи с маленькими детьми и пожилые люди преодолевают долгую и изнурительную дорогу к монастырю Святого Георгия.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi