На религиозном празднике в Грузии пострадали 20 паломников

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ При восхождении на вершину горы Ломиси, где находится монастырь Святого Георгия, у села Млета (регион Мцхета-Мтианети на северо-востоке Грузии) пострадали 20 человек, которые в среду хотели отметить религиозный праздник Ломисоба, сообщает служба по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии.

"Из-за непогоды и сложного рельефа они не справились с восхождением, получив повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

Спасатели спустили с горы пострадавших и доставили их в больницу.

В районе монастыря, где скопилось около десяти тысяч паломников, сильный туман, снег, дождь и слякоть, что затрудняет передвижение людей. Спасателям удалось найти двух детей, которых потеряли родители.

В МВД заявляют, что спасатели будут дежурить на прилегающей к монастырю территории до поздней ночи.

Раз в год, на седьмой неделе после Пасхи, верующие собираются, чтобы отпраздновать праздник Ломисоба, возникший в Грузии еще в дохристианскую эпоху. По традиции в течение дня семьи с маленькими детьми и пожилые люди преодолевают долгую и изнурительную дорогу к монастырю Святого Георгия.