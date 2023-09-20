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На реке Дон столкнулись два теплохода

На реке Дон столкнулись два теплохода Теплоходы "Волгодон-225" и "Астрол-6" столкнулись на реке Дон в районе Суходонецкого переката в Ростовской области, пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов в результате ЧП не произошло, судовой ход свободен.
В регионе
20 сентября 2023 г. 16:05
На реке Дон столкнулись два теплохода

Теплоходы "Волгодон-225" и "Астрол-6" столкнулись на реке Дон в районе Суходонецкого переката в Ростовской области, пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов в результате ЧП не произошло, судовой ход свободен.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"Теплоход "Волгодон-225" с грузом пшеницы шел в порт Кавказ и столкнулся с теплоходом "Астрол-6", который шел с грузом из Турции в Казахстан, они шли навстречу друг другу. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет, судовой ход свободен", - сказал собеседник агентства.

В Росморречфлоте уточнили, что инцидент произошел в районе Суходонецкого переката, в результате столкновения у теплохода "Волгодон-225" обнаружили повреждения корпуса, носовой части и трапа, у "Астрол-6" - пробоину в направляющей якорной цепи носовой части.

Суда находятся в районе ЧП и ожидают решения надзорных органов на разрешение движения. "Скорее всего одно из двух судов отправится на ремонт", - добавили в ведомстве.

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