На редакцию газеты в России напал психически больной автор, есть раненые

Мужчина с ножом напал на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В ходе нападения пострадали четыре человека.

Депутат краевой думы Ставрополья Виктор Лозовой, рассказал, что напавший на сотрудников редакции газеты "Родина" требовал опубликовать свою статью о Сталине. Оказавшийся свидетелем инцидента депутат заявил, что напавший с ножом мужчина психически болен.

Когда ему отказали, он вытащил нож и напал на людей.

"Главный редактор отвернулся, и ему в шею, в левую щеку попал, тут начали защищать, троих членов крайкома ранил", - рассказал свидетель инцидента.