 Наверх

На разгон акций протеста в Тбилиси было привлечено около 5 000 полицейских

На разгон акций протеста в Тбилиси привлекли около 5 000 полицейских

На пресечение прошедших 20-21 июня в Тбилиси акций протеста было привлечено около 5 000 полицейских.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило министерство внутренних дел Грузии. 

Было отмечено, что количество сотрудников полиции было пропорционально числу участников акций. 

"Информация о том, что  количество привлеченных к акциям полицейских составляет 15 000 человек не соответствует действительности. В целях охраны общественного правопорядка и безопасности было привлечено около 5 000 полицейских", - говорится в сообщении. 

Отметим, что оппозиционный телеканал "Рустави-2" распространил информацию о привлечении на разгон акций протеста 15 000 полицейских. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi