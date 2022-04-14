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На ракетном крейсере "Москва" произошел пожар

На ракетном крейсере "Москва" произошел пожар Крейсер "Москва" Черноморского флота получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса, произошедшей вследствие пожара, экипаж эвакуирован.
В регионе
14 апреля 2022 г. 03:09
На ракетном крейсере Москва произошел пожар

Крейсер "Москва" Черноморского флота получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса, произошедшей вследствие пожара, экипаж эвакуирован.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны России.

"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве сообщили, что причины пожара устанавливаются.

"Москва" - флагман Черноморского флота, головной корабль проекта 1164 "Атлант". Введен в эксплуатацию в 1983 году под наименованием "Слава". В 1996 году крейсер получил свое нынешнее название. Основное ударное вооружение корабля - 16 пусковых установок ракет П-1000 "Вулкан".

Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. 22 июля 2016 года крейсеру "Москва" был вручен орден Нахимова.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın “Moskva” raket kreyserində yanğın olub, döyüş sursatları partlayıb

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