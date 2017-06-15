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    На прямую линию с Владимиром Путиным поступило 1,87 миллиона вопросов

    Вопросы поступают не только из России, но и из-за рубежа

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Около 1,87 миллиона обращений получено на "Прямую линию с Владимиром Путиным", сообщает Report со ссылкой на  телеканал "Россия 24".

    Более половины обращений поступили посредством звонков, также 370 тысяч вопросов поступило через смс, 280 тысяч обращений — через социальные сети. Как отмечается, вопросы поступают не только из России, но и из-за рубежа.

    Пятнадцатая ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет  сегодня  в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1" и "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

    В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 миллиона.

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