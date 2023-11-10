На пропускном пункте на армяно-грузинской границе скопилось сотни грузовиков

На пропускном пункте "Баграташен" на армяно-грузинской границе сложилась тяжелая ситуация. Вот уже пару суток грузовые автомобили, находящиеся на грузинской территории, не могут въехать в Армению.

На пропускном пункте "Баграташен" на армяно-грузинской границе сложилась тяжелая ситуация. Вот уже пару суток грузовые автомобили, находящиеся на грузинской территории, не могут въехать в Армению.

Как передает Report , об этом сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.

В качестве причины сложившейся ситуации указываются проблемы на армянской стороне пункта.

Армянский дальнобойщик Карен Овакимян, слова которого приводит издание, говорит, что возвращается в Армению после двухнедельного рейса. Он отмечает, что он и его коллеги остаются на территории Грузии из-за "плохой работы армянской стороны".

На данный момент на грузинской стороне скопилось около 600 грузовиков, водители которых даже не знают, сколько времени им придется ждать открытия КПП на армянской стороне и возможности въехать в Армению.