О нас

На пропускном пункте на армяно-грузинской границе скопилось сотни грузовиков

На пропускном пункте на армяно-грузинской границе скопилось сотни грузовиков На пропускном пункте "Баграташен" на армяно-грузинской границе сложилась тяжелая ситуация. Вот уже пару суток грузовые автомобили, находящиеся на грузинской территории, не могут въехать в Армению.
В регионе
10 ноября 2023 г. 06:05
На пропускном пункте на армяно-грузинской границе скопилось сотни грузовиков

На пропускном пункте "Баграташен" на армяно-грузинской границе сложилась тяжелая ситуация. Вот уже пару суток грузовые автомобили, находящиеся на грузинской территории, не могут въехать в Армению.

Как передает Report, об этом сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.

В качестве причины сложившейся ситуации указываются проблемы на армянской стороне пункта.

Армянский дальнобойщик Карен Овакимян, слова которого приводит издание, говорит, что возвращается в Армению после двухнедельного рейса. Он отмечает, что он и его коллеги остаются на территории Грузии из-за "плохой работы армянской стороны".

На данный момент на грузинской стороне скопилось около 600 грузовиков, водители которых даже не знают, сколько времени им придется ждать открытия КПП на армянской стороне и возможности въехать в Армению.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistan-Gürcüstan sərhədinin keçid məntəqəsində gərgin vəziyyət yaranıb

Другие новости из категории

В Палату представителей США внесли статью об импичменте главы МВБ
В Палату представителей США внесли статью об импичменте главы МВБ
9 ноября 2023 г. 23:24
Лавров: Запад хочет дружить с Арменией против России
Лавров: Запад хочет дружить с Арменией против России
9 ноября 2023 г. 21:58
Раиси и Мирзиёев обсудили пути дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества
Раиси и Мирзиёев обсудили пути дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества
9 ноября 2023 г. 18:19
Президент Грузии вновь отправилась в зарубежную поездку без согласования с правительством
Президент Грузии вновь отправилась в зарубежную поездку без согласования с правительством
9 ноября 2023 г. 17:57
Прямая линия с президентом РФ пройдет до конца года
"Прямая линия" с президентом РФ пройдет до конца года
9 ноября 2023 г. 17:01
В Армении молодежь проводит акцию протеста против правительства
В Армении молодежь проводит акцию протеста против правительства
9 ноября 2023 г. 16:30
Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
9 ноября 2023 г. 16:17
РФ и Казахстан подписали совместное заявление по итогам переговоров в Астане
РФ и Казахстан подписали совместное заявление по итогам переговоров в Астане
9 ноября 2023 г. 16:04
Захарова намекнула на нежелание секретаря Совбеза Армении присоединиться к коллегам в Москве
ВидеоЗахарова намекнула на нежелание секретаря Совбеза Армении присоединиться к коллегам в Москве
9 ноября 2023 г. 15:57
Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России
Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России
9 ноября 2023 г. 14:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi