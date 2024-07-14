У берегов Мармариса на прогулочной яхте произошел пожар, есть пострадавшие

По меньшей мере два человека получили ожоги в результате пожара на прогулочной яхте у берегов турецкого Мармариса.
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Согласно информации, всего на борту судна находилось 37 человек, погибших в результате инцидента нет.
Пожар на деревянной яхте, вышедшей с однодневным туром к острову Кечи, возник по неустановленным пока причинам. Огонь быстро распространился по судну, многие из 34 пассажиров и 3 членов команды прыгнули в море и были спасены находившимися поблизости частными яхтами и катерами береговой охраны.
"Все находившиеся на яхте спасены, доставлены на берег, нуждавшимся была оказана медицинская помощь", - заявил Кая.
Яхта после потушенного на ней пожара затонула, прокуратура проводит расследование.