У берегов Мармариса на прогулочной яхте произошел пожар, есть пострадавшие

По меньшей мере два человека получили ожоги в результате пожара на прогулочной яхте у берегов турецкого Мармариса.

По меньшей мере два человека получили ожоги в результате пожара на прогулочной яхте у берегов турецкого Мармариса.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил глава администрации Мармариса Нуруллах Кая.

Согласно информации, всего на борту судна находилось 37 человек, погибших в результате инцидента нет.

Пожар на деревянной яхте, вышедшей с однодневным туром к острову Кечи, возник по неустановленным пока причинам. Огонь быстро распространился по судну, многие из 34 пассажиров и 3 членов команды прыгнули в море и были спасены находившимися поблизости частными яхтами и катерами береговой охраны.

"Все находившиеся на яхте спасены, доставлены на берег, нуждавшимся была оказана медицинская помощь", - заявил Кая.

Яхта после потушенного на ней пожара затонула, прокуратура проводит расследование.