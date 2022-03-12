На президентских выборах в Туркменистане проголосовало свыше 93% избирателей

На выборах президента Туркменистана к 17:00 проголосовало 93,19% избирателей.

На выборах президента Туркменистана к 17:00 проголосовало 93,19% избирателей.

Как передает Report, по Ахалскому велаяту проголосовало 93,22%, Балканскому велаяту 95,39%, Дашогузскому велаяту 92,78%, Лебапскому велаяту 92,37%, Марыйскому велаяту 93,57%, по городу Ашхабаду 93,58% избирателей.

Также на участках за рубежом проголосовало 82,37% избирателей находящихся за пределами страны.

Голосование продолжается.

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В Туркменистане на внеочередных президентских выборах проголосовали свыше 2,9 млн человек, что составляет 86,34% от общего числа всех избирателей.

Как передает Report, об этом сообщает ЦИК.

Согласно данным, больше всего человек, по состоянию на 15:00 по местному времени, проголосовало в Ахалском велаяте — 87,22%. В Балканском велаяте отдали свои голоса 89,71%, Дашогузском велаяте - 85,15%, Лебапском - 85,39 %, Марыйском 86,70%, в столице 86,76% избирателей.

Отметим, что голосование продолжается, оно завершится в 19:00.

Всего в стране открылись 2 577 избирательных участков. На одном из участков в Ашхабаде проголосовал и действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов с семьей.

Напомним, пост главы государства претендуют девять человек, в том числе вице-премьер Сердар Бердымухамедов.

В Избирательном кодексе не установлен порог явки для признания выборов состоявшимися. Победителем считается кандидат, получивший наибольшее количество голосов.

Инаугурация нового президента состоится 19 марта.