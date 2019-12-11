На премьер-министра Армении подали в суд

Бывший замначальника Инспекционного органа по охране природы и недр Армении Игорь Саркисян подал в суд на премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Саркисян требует признать недействительным решение, которым премьер пару месяцев тому назад освободил его от должности. Таким образом, в качестве правового последствия бывший чиновник требует восстановить его в должности.

Иск принят к производству, дело передано судье административного суда Даниелу Даниеляну.

Игорь Саркисян был освобожден от должности решением премьера от 23 октября. Вместе с Саркисяном был уволен и другой замначальника этой структуры Армен Акопян.

О причинах увольнения официального сообщения не было, но в СМИ высказывались мнения, что снятие с должности Саркисяна было как-то связано с проблемами, возникшими в связи с разработкой Амулсарского золоторудного месторождения в Армении.