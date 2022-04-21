На предприятии Минобороны РФ произошел пожар, один человек погиб, 30 ранены

Возгорание в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны произошло днем в четверг в Твери.

Возгорание в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны произошло днем в четверг в Твери.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Тверской области.

По данным представителя скорой помощи города, погиб один человек, еще 20 пострадали. Их состояние не уточняется.

Источник сообщает, что за медицинской помощью обратились около 30 человек. Часть пострадавших надышалась дымом, у других ушибы и травмы, так как люди, спасаясь от пожара, прыгали из окон, уточнил он. Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

"Общая площадь [пожара] составляет 1 тыс. кв. метров, присвоен третий номер сложности", - уточнили в экстренных случаях. Огонь интенсивно распространяется по зданию, горят несколько этажей. Силы шести пожарных частей направлены на сдерживание возгорания. В центре Твери наблюдается сильное задымление.

На месте происшествия создан оперативный штаб, который координирует работу по тушению пожара. "В настоящее время на объекте работают пожарно-спасательные части, прибыло 14 машин скорой медицинской помощи. Оказывается медицинская помощь пострадавшим", - отметили в пресс-службе правительства Тверской области.

Персонал научного учреждения Минобороны России в Твери эвакуировали. "Причины возгорания устанавливаются", - сказали в командовании гарнизона.

По информации источника, возгорание могло произойти из-за аварийной работы электросети. "По предварительным данным, причиной пожара стала аварийная работа электросети, поскольку здание и проводка старые", - сказал собеседник агентства.