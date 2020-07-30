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На правительство Грузии подан иск на миллиард долларов США

На правительство Грузии подан иск на миллиард долларов США "Консорциум развития Анаклия" и основной иностранный инвестор Боб Мейер подали на правительство Грузии иск в Арбитражный суд Международной торговой палаты.
В регионе
30 июля 2020 г. 15:55
На правительство Грузии подан иск на миллиард долларов США

"Консорциум развития Анаклия" и основной иностранный инвестор Боб Мейер подали на правительство Грузии иск в Арбитражный суд Международной торговой палаты.

Как передает грузинское бюро Report, иск связан с нарушением прав компании и акционеров в проекте строительства глубоководного порта Анаклия на берегу Черного моря.

Сумма требований за нарушения превышает 1 млрд долларов США. В эту сумму входят финансовые потери консорциума и Б.Мейера. Обе стороны считают расторжение с ними контракта со стороны правительства Грузии незаконным.

Отметим, что в январе текущего года был приостановлен подписанный в 2016 году контакт на строительство порта между правительством Грузии и консорциумом. Причиной этого приводится не выполнение работ в указанные по контракту сроки.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan hökumətinə qarşı milyard dollarlıq məhkəmə iddiası qaldırılıb

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