На правительство Грузии подан иск на миллиард долларов США

"Консорциум развития Анаклия" и основной иностранный инвестор Боб Мейер подали на правительство Грузии иск в Арбитражный суд Международной торговой палаты.

"Консорциум развития Анаклия" и основной иностранный инвестор Боб Мейер подали на правительство Грузии иск в Арбитражный суд Международной торговой палаты.

Как передает грузинское бюро Report, иск связан с нарушением прав компании и акционеров в проекте строительства глубоководного порта Анаклия на берегу Черного моря.

Сумма требований за нарушения превышает 1 млрд долларов США. В эту сумму входят финансовые потери консорциума и Б.Мейера. Обе стороны считают расторжение с ними контракта со стороны правительства Грузии незаконным.

Отметим, что в январе текущего года был приостановлен подписанный в 2016 году контакт на строительство порта между правительством Грузии и консорциумом. Причиной этого приводится не выполнение работ в указанные по контракту сроки.