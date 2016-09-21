На посольство Израиля в Турции совершено вооруженное нападение - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ На посольство Израиля в Турции совершено вооруженное нападение, сообщает Report cо ссылкой на турецкие СМИ.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что вооруженный ножом мужчина попытался прорваться на территорию израильского посольства в Анкаре, но был нейтрализован турецким охранником. Среди сотрудников миссии пострадавших нет.

Как сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Эммануэль Нахшон, нападавший был легко ранен, после чего его задержали. Охранник открыл огонь по нижним конечностям террориста.

На данный момент нет информации о том, действовал ли нападавший в одиночку и принадлежит ли он к какой-либо группировке.