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    На посольство Израиля в Турции совершено вооруженное нападение - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Вооруженный ножом мужчина попытался прорваться на территорию израильского посольства

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ На посольство Израиля в Турции совершено вооруженное нападение, сообщает Report cо ссылкой на турецкие СМИ.

    Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что вооруженный ножом мужчина попытался прорваться на территорию израильского посольства в Анкаре, но был нейтрализован турецким охранником. Среди сотрудников миссии пострадавших нет.

    Как сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Эммануэль Нахшон, нападавший был легко ранен, после чего его задержали. Охранник открыл огонь по нижним конечностям террориста.

    На данный момент нет информации о том, действовал ли нападавший в одиночку и принадлежит ли он к какой-либо группировке.

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