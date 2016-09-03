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    На похороны президента Узбекистана прибудут делегации семнадцати стран

    В Самарканд уже прибыли президенты Афганистана, Таджикистана и Туркменистана

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Делегации семнадцати государств примут участие в церемонии похорон первого президента Узбекистана Ислама Каримова сегодня в Самарканде. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил  представитель пресс-службы кабинета министров республики.

    "Делегации из семнадцати стран прибыли на похороны, все готово для церемонии, которая может начаться в 12.00 (11.00 по бакинскому времени)", — уточнил собеседник агентства. Он сообщил, что в Самарканд уже прибыли президенты Афганистана, Таджикистана и Туркменистана, премьер-министры Беларуси, Грузии, Казахстана и Кыргызстана, вице-премьеры Китая, Южной Кореи и Украины.

    Самолет с телом Каримова вылетел из Ташкента, где его проводили тысячи жителей столицы Узбекистана.

    Правительство и парламент Узбекистана накануне вечером сообщили, что президент страны Ислам Каримов скончался в пятницу в возрасте 78 лет. В стране объявлен трехдневный траур. Образованная госкомиссия по проведению похорон главы государства сообщила, что Каримов будет похоронен на его родине в Самарканде.

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