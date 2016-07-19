На похоронах мятежников в Турции не будут исполнены религиозные обряды

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Отказано в исполнении религиозных обрядов при похоронах лиц, погибших при попытке военного переворота в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, решение по этому поводу принято Управлением Турции по делам религии при Кабмине.

"Управлением по делам религии не будут выполнены религиозные обряды на похоронах погибших при событиях 15 июля мятежников, которые, выступив против законной власти в Турции, вышли против интересов государства и нации, разбомбили здания Великого национального собрания Турции и других госорганов и использовали оружие против народа.

Данное решение не распространится на погибших военнослужащих и представителей сил безопасности, насильно вовлеченных в противостояние и лиц, не имевших представления о происходящем".