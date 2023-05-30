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На подлете к Москве сбили несколько беспилотников

На подлете к Москве сбили несколько беспилотников Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были сбиты на подлете к Москве.
В регионе
30 мая 2023 г. 09:20
На подлете к Москве сбили несколько беспилотников

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были сбиты на подлете к Москве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов - это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников", - написал Воробьев.

Он попросил жителей региона сохранять спокойствие. "Все экстренные службы работают. Будем информировать", - подчеркнул Воробьев.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что несколько зданий в Москве получили повреждения в результате утренней атаки беспилотников. "Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Собянина.

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