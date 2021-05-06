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На побережье Каспия нашли более 150 погибших редких тюленей

На побережье Каспия нашли более 150 погибших редких тюленей Некоторые из погибших молодых тюленей были найдены без шкур
В регионе
6 мая 2021 г. 14:47
На побережье Каспия нашли более 150 погибших редких тюленей

Отряд московских и дагестанских ученых обнаружил за два дня на побережье Каспийского моря недалеко от Махачкалы более 150 погибших нерп, занесенных в Красную книгу РФ. Как передает Report, об этом заявил ТАСС координатор природоохранных программ научно-экспедиционный центр "Морские млекопитающие" Виктор Никифоров.

"Вместе с нашими дагестанскими товарищами за два дня мы обнаружили более 150 погибших краснокнижных каспийских тюленей. Мы продолжаем обследование, думаю, что сегодня число погибших животных достигнет 200. Жуткая картина, я такого не видел никогда, через каждые 50 метров на пляже погибшая нерпа", - сказал Никифоров.

Исследование побережья московские ученые проводят совместно с Институтом экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета и АНО "Каспийский природоохранный центр". Как добавил директор института экологии и устойчивого развития Алимурад Гаджиев, некоторые из погибших молодых тюленей были найдены без шкур, также были найдены особи, запутавшиеся в рыболовных сетях.

"Причины гибели могут быть самые разные: от загрязнения моря до рыболовства. Чтобы понять причину, нужно проводить тщательное и всестороннее исследование, круглогодичный мониторинг. Мы взяли образцы тканей, чтобы определить структуру популяции, возраст погибших животных. Сто лет назад численность нерп на Каспии была более миллиона, а сейчас, по разным оценкам, 50-70 тыс. Это серьезное снижение численности, такую проблему нельзя решить разовыми акциями", - добавил Никифоров.

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