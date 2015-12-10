 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На Площади Свободы в Ереване разогнана мирная акция, есть задержанные - ВИДЕО

    Произошло столкновение полиции с оппозицией

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ На Площади Свободы в Ереване разогнана мирная акция, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ. 

    Сообщается, что произошло столкновение полиции с оппозицией, есть задержанные. 

    Полиция разобрала палатки представителей оппозиции. 

    Отметим, 6 декабря в Армении состоялся референдум касательно конституционных реформ. По данным ЦИК, 63,35% проголосовавших высказались "за" изменения в конституции. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi