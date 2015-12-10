На Площади Свободы в Ереване разогнана мирная акция, есть задержанные - ВИДЕО

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ На Площади Свободы в Ереване разогнана мирная акция, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Сообщается, что произошло столкновение полиции с оппозицией, есть задержанные.

Полиция разобрала палатки представителей оппозиции.

Отметим, 6 декабря в Армении состоялся референдум касательно конституционных реформ. По данным ЦИК, 63,35% проголосовавших высказались "за" изменения в конституции.