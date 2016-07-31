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    ​На площади Свободы Еревана проходит многолюдный митинг

    Многие участники митинга в гневе потребовали приступить к конкретным действиям

    Баку. 31 Июля. REPORT.AZ/ На площади Свободы в Ереване стартовал митинг в поддержку группы "Сасна црер".

    Как передает Report со ссылкой на news.am, многолюдный митинг ведет кинорежиссер Тигран Хзмалян.

    Он позвал к трибуне членов «Антикризисного координационного совета», но они не подошли. Напомним, что Совет сегодня ранее распространил заявление, что складывает с себя полномочия.

    Сефилян сообщил, что поступила информация о том, что часть членов «Сасна црер» решила сдаться. Было очевидно, что он не полностью владеет информацией. Узнав, что группа распространила заявление о решении сдаться, Хзмалян обратился к участникам митинга:

    «Заявление Варужана Аветисяна означает, что они спасают Армению от самого страшного кошмара – гражданской войны».

    Многие участники митинга не поверили Хзмаляну, и в гневе потребовали прекратить выступления и приступить к конкретным действиям.

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