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    На Площади Республики в Ереване стартовал митинг

    Участники акции выступают против назначения Сержа Саргсяна премьер-министром

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ На Площади Республики в Ереване стартовал митинг оппозиции. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, инициатива "Мой шаг" созвала митинг на Площади Республики в Ереване. 

    Участники акции выступают против назначения Сержа Саргсяна премьер-министром.

    Ранее в результате столкновения протестующих против выдвижения кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьера Армении демонстрантов и полиции в центре Еревана ранения получили 46 человек, в том числе шесть полицейских.

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