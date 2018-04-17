Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ На Площади Республики в Ереване стартовал митинг оппозиции.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, инициатива "Мой шаг" созвала митинг на Площади Республики в Ереване.

Участники акции выступают против назначения Сержа Саргсяна премьер-министром.

Ранее в результате столкновения протестующих против выдвижения кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьера Армении демонстрантов и полиции в центре Еревана ранения получили 46 человек, в том числе шесть полицейских.